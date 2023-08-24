المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة يفوز على مالي

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بنتيجة هدف لصفر في المباراة الودية التي جمعته يومه الخميس 24 غشت 2023 بمنتخب مالي.

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية للاستحقاقات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وسجل هدف النخبة الوطنية في لقاء اليوم الذي أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم اللاعبة صفية بوستة في الدقيقة 9.

وسيلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية من جديد أمام منتخب مالي في لقاء ودي ثان وذلك يوم السبت 26 غشت 2023 بداية من الساعة 12 ظهرا.

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