ألمانيا تتبنى مشروع قانون يسهل منح الجنسية للمهاجرين

2023-08-23 / 20:20
0
هبة بريس - وكالات

أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.

ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.

وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.

ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.

وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين.

واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيسة وزراء الدانمارك تعلن إرسال 19 مقاتلة من طراز “إف – 16” إلى أوكرانيا

رئيسة وزراء الدانمارك تعلن إرسال 19 مقاتلة من طراز…

2023-08-23 / 20:54
Photo of أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بزعيم فاغنر

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة…

2023-08-23 / 19:51
Photo of العثور على 8 جــ..ـثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة بروسيا

العثور على 8 جــ..ـثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة…

2023-08-23 / 19:26
Photo of افتتاح أكبر محطة رياح عائمة في العالم بالنرويج

افتتاح أكبر محطة رياح عائمة في العالم بالنرويج

2023-08-23 / 19:09
Photo of تحطم طائرة روسية على متنها مؤسس فاغنر يفغني بريغوجين

تحطم طائرة روسية على متنها مؤسس فاغنر يفغني بريغوجين

2023-08-23 / 18:17
Photo of حرائق هاواي .. أزيد من ألف شخص في عداد المفقودين

حرائق هاواي .. أزيد من ألف شخص في عداد…

2023-08-23 / 17:43
Photo of الهند تدخل التاريخ.. مركبة “تشاندرايان-3” تهبط بسلام على القمر

الهند تدخل التاريخ.. مركبة “تشاندرايان-3” تهبط بسلام على القمر

2023-08-23 / 16:23
Photo of تقرير: الجفاف يحدث “أزمة مواشي” غير مسبوقة عالميا

تقرير: الجفاف يحدث “أزمة مواشي” غير مسبوقة عالميا

2023-08-23 / 15:22
Photo of اليابان تبدأ تصريف مياه “فوكوشيما” النووية‎

اليابان تبدأ تصريف مياه “فوكوشيما” النووية‎

2023-08-23 / 14:01
Photo of أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا

أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا

2023-08-23 / 12:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق