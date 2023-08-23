اليابان تبدأ تصريف مياه “فوكوشيما” النووية‎

2023-08-23 / 14:01
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هبة بريس - وكالات

بدأت اليوم الأربعاء التحضيرات الأخيرة لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما، حسبما أفادت الشركة المشغّلة للمحطة “تيبكو”، عشية بدء العملية المثيرة للجدل في المحيط الهادئ.

وأعلنت طوكيو، الثلاثاء، أن عملية التصريف ستبدأ الخميس، ما أثار غضبًا صينيًا وحظرًا جزئيًا على واردات المأكولات البحرية اليابانية فرضته هونغ كونغ وماكاو.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “تيبكو” المشغّلة للمحطة، إنها خفّفت مترًا مربّعًا من مياه الصرف بنحو 1200 متر مكعّب من مياه البحر، وسمحت للمياه المخففة بالتدفق إلى داخل أنبوب.

وأشارت في بيان إلى أن المياه ستخضع لتحاليل وسيتمّ تصريفها اعتبارًا من الخميس في البحر، على أن يُنقل مزيد من المياه ويتمّ تخفيفه.

وتنوي طوكيو تصريف أكثر من 1,3 مليون متر مكعّب من المياه، من مياه الامطار والمياه الجوفية وعمليات الحقن اللازمة لتبريد قلب المفاعلات في المحطة التي أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا فيها في 11 مارس 2011.

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