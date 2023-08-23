أبرزهم حميدتي.. خارجية السودان تلغي جوازات دبلوماسية لشخصيات سياسية وعسكرية

2023-08-23 / 11:20
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هبة بريس - وكالات

اتخذت الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء جوازات سفر دبلوماسية تخص عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية من قوات “الدعم السريع”.

وعمَّمت الخارجية السودانية على كل البعثات الدبلوماسية في الخارج لمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها.

وبرز من بين الأسماء التي تضمَّنها القرار، الذي تداولته العديد من المنصات عبر مواقع التواصل، ونسِب للخارجية السودانية، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات “الدعم السريع”.

وضمت القائمة عددًا كبيرًا من السياسيين من “قوى الحرية والتغيير” إلى جانب شخصيات عسكرية من قوات “الدعم السريع”.

وكانت الخارجية السودانية منحت تلك الجوازات الدبلوماسية سابقًا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية وسياسيين وأفراد في قوات “الدعم السريع”.

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