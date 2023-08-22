كرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة: مباراتان وديتان للمنتخب الوطني أمام مالي

هبة بريس - و م ع

يجري المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، يومي 24 و26 غشت 2023 مباراتين وديتين ستجمعانه بمنتخب مالي بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، حسب ما أعلنته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ولهذا الغرض، وجه السيد ستيفان نادو، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 28 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:

1 إيناس سويفي (تولوز الفرنسي)

2 أمينة المصطافي (بلدية العيون)

3 نهيلة تيتي (نيم الفرنسي)

4 أمية العمراوي كوميز (ريال سوسيداد الإسباني)

5 إكرام نيدار (ركسيون الإيطالي)

6 راوية بلفقيه (فنيكس مراكش)

7 نادية بنعسو (ستراسبورغ الفرنسي)

8 ميسن بوكرين (ليون الفرنسي)

9 وصال تيتاح (شباب أطلس خنيفرة)

10 ضحى المدني (الجيش الملكي)

11 هدى المستور (الجيش الملكي)

12 هبة كرامي (الفتح الرياضي)

13 وصال بوسرة (نهضة بركان)

14 هبة مزيز (نهضة بركان)

15 لينا بوزياني (نيس الفرنسي)

16 دانيا بوستة (ايندهوفن الهولندي)

17 أصالة غرو (الفتح الرياضي)

18 كوثر أيت عمر (فورتونا سيطار الهولندي)

9 فاطمة الزهرة نايني (هلال تمارة)

20 مينة الحمزاوي (ستراسبورغ الفرنسي)

21 ميليسا فيو (كليرومون فوت الفرنسي)

22 صوفيا بوساط (مونبلييه الفرنسي)

23 دعاء هميرين (أمل وزان)

24 فاطمة الغزواني (نادي روان الفرنسي)

25 دنيا فتوح (اندرليخت البلجيكي)

26 ياسمين مضمار (إيندراشت مازينزيل البلجيكي)

27 زينة كاترين العسري (كاين الفرنسي)

28 مرجان بنمصور (نيم الفرنسي)

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