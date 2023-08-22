العثور على 18 جث.ة متفحمة بغابة في اليونان

2023-08-22 / 17:34
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هبة بريس - وكالات

أعلن متحدث جهاز الإطفاء اليوناني يانيس أرتوبيوس، الثلاثاء 22 غشت 2023، العثور على جثث متفحمة لـ18 شخصاً، ربما تعود لمهاجرين، في غابة بمنطقة مريج، حيث تتواصل فيها حرائق الغابات، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

و أوضح أرتوبيوس في بيان أنه تم العثور على 18 جثة في غابة “داديا” في منطقة مريج التي لم ترد فيها أنباء عن وجود أشخاص مفقودين. ويتوقع أن الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين دخلوا اليونان من مريج شمال شرقي اليونان.

وبسبب الحريق الذي اندلع في المنطقة، الإثنين، تمت عمليات إجلاء في العديد من المناطق السكنية.

كما أرسلت السلطات رسالة تحذيرية لهواتف سكان المنطقة تدعوهم للابتعاد عنها.

بينما قال نائب الحاكم الإقليمي، ديميتريس بتروفيتش، إن انتشار الحريق جاء لسبب غير معروف، على مسافة من الحرائق الأخرى المستمرة في جيبرينا.

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