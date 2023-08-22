سانشيز عن واقعة تقبيل لاعبة المنتخب الإسباني: “الاعتذار غير كاف”

2023-08-22 / 15:41
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن اعتذار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن تقبيل النجمة جيني هيرموسو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات، “غير كاف”.

وأثار تقبيل روبياليس (45 عاما) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية وذلك بعد فوزه إسبانيا على إنجلترا 1-0 في المواجهة النهائية لكأس العالم للسيدات. فيما قام بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدهن أو قام بمعانقتهن.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، عندما سئل عن الجدل الدائر حول القبلة غير المرغوب فيها “ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول”.

وأضاف رئيس الوزراء “أعتقد أيضا أن الاعتذارات التي قدمها السيد روبياليس غير كافية. بل وأعتقد أنها غير مناسبة، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

ومع تزايد الجدل حول القبلة، اعتذر روبياليس أمس الاثنين في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى”.

وتابع روبياليس “لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلم من ذلك.. وعند تمثيل الاتحاد يجب أن أكون أكثر انتباها”، منتقدا الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

هذا وشدد روبياليس أنه يتمتع بـ”علاقة رائعة” مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن هذه اللحظة نابعة من “تصرف عاطفي طبيعي”.

وأوضحت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني “كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم”.

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