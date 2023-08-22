البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 190 مرشحا للهجرة السرية

2023-08-22 / 13:46
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات للبحرية الملكية وعناصر مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الثلاثاء، في المياه الإقليمية جنوب المملكة ما بين طانطان والداخلة قواربا كانت تقل ما مجموعه 190 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 11 امرأة، ينحدرون جميعهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر نفسه أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية ، وتم نقلهم سالمين إلى الموانئ الوطنية القريبة قبل تسليمهم للدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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