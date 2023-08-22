الصورة تعبيرية

بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة السرية بأكادير

2023-08-22 / 12:20
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين 21 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة أربعة وأربعين مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم سبعة قاصرين، تم ضبطهم داخل كوخ تقليدي بمحاذاة مصب وادي سوس المتاخم لحي تراست بإنزكان.

كما أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين خفيفتين، حيث تم العثور بداخل إحداهما على ستة سواطير تقليدية الصنع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم

مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن…

2023-08-22 / 12:16
Photo of ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من الزوار

ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من…

2023-08-22 / 11:35
Photo of المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان

المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال…

2023-08-22 / 11:34
Photo of الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح…

2023-08-22 / 10:07
Photo of أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

2023-08-22 / 09:26
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-22 / 09:09
Photo of إعلام إيطالي: المغرب مزود مستقبلي رئيسي لأوروبا بالطاقة النظيفة

إعلام إيطالي: المغرب مزود مستقبلي رئيسي لأوروبا بالطاقة النظيفة

2023-08-21 / 23:19
Photo of عيد الشباب .. فرقة الطيران الاستعراضي تقدم عرضا جويا باهرا في سماء الحسيمة

عيد الشباب .. فرقة الطيران الاستعراضي تقدم عرضا جويا…

2023-08-21 / 22:30
Photo of المغرب يعزز ترسانته بنسخة حديثة من صواريخ “TOW” الأمريكية الرادعة

المغرب يعزز ترسانته بنسخة حديثة من صواريخ “TOW” الأمريكية…

2023-08-21 / 22:17
Photo of الحسيمة ..التشهير يقود سيدة للسجن والغرامة

الحسيمة ..التشهير يقود سيدة للسجن والغرامة

2023-08-21 / 21:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق