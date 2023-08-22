بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة السرية بأكادير

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين 21 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة أربعة وأربعين مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم سبعة قاصرين، تم ضبطهم داخل كوخ تقليدي بمحاذاة مصب وادي سوس المتاخم لحي تراست بإنزكان.

كما أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين خفيفتين، حيث تم العثور بداخل إحداهما على ستة سواطير تقليدية الصنع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5