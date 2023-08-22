المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان

هبة بريس

رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بمبادرة المملكة المغربية استضافة فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان شهر دجنبر المقبل والتي تحمل عنوان “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق”.

وحثت اللجنة في ختام أعمال دورتها ال52 التي عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، الجهات المختصة في الدول العربية على المشاركة في هذا الحدث.

كما رحبت بمبادرة المملكة المغربية إدراج بند بشأن « الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان »، على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .

من جهة أخرى، أوصت اللجنة بتشجيع الدول الأعضاء على إحداث وتعزيز آليات وطنية معنية بالتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة ودعوتها للعمل على توفير الدعم السياسي والتقني والمالي اللازم لتمكينها من القيام بدورها.

ودعت الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بما لديها من خبرات وممارسات فضلى بشأن عمل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، وتكليف الأمانة العامة بتعميمها للاستفادة منها.

وتم الاتفاق على تنظيم ملتقى دوري إقليمي للآليات الوطنية العربية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب العربية والعالمية، وتكليف الأمانة العامة وبالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة المغربية والدول الأعضاء التي ترغب بوضع ورقة مفاهيمية قبل انعقاد أعمال الملتقى.

كما تم الاتفاق على أن يكون شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان يوم 16 مارس 2024 » حماية الأسرة وتقوية أواصرها » وتكليف الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع « حماية الأسرة وتقوية أواصرها » وتعميمها على الدول الأعضاء قبل انتهاء عام 2023.

ورفعت اللجنة في ختام أعمال دورتها تقريرها الختامي والتوصيات بشأن البنود المدرجة في جدول الاعمال الى الدورة ال 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية والتي ستعقد يوم 6 شتنبر المقبل.

ومثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تواصلت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، وفد ترأسه عبد الكريم بوجرادي ، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.

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