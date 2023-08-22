إيلون ماسك يعترف: “منصة X قد تفشل”

هبة بريس - وكالات

أقر إيلون ماسك بأن استحواذه على منصة “X”، (تويتر سابقا) في صفقة تبلغ 44 مليار دولار “قد تفشل”، وهو اعتراف غير مسبوق جاء بعدما واجه غضبًا عامًا جديدًا بشأن قرار إلغاء ميزة “الحظر” على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ماسك حول المستقبل غير المؤكد لـ X حتى في الوقت الذي تستعد فيه ثريد منصة الوسائط الاجتماعية التي أطلقها مارك زوكربيرغ لطرح نسخة الويب في أحدث جهودها لجذب المستخدمين.

وقال ماسك: “الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد” شبكات اجتماعية “رائعة في الوقت الحالي. “قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للنجاح”.

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