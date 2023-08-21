صحيفة العرب اللندنية : الجزائر تتحامل على الامارات والمغرب

2023-08-21 / 20:51
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هبة بريس - الرباط

سلطت صحيفة “العرب” اللندنية، في عددها الورقي الأخير ، الضوء على الهجوم الكبير الذي شنه عدد من السياسيين الجزائريين ضد الامارات العربية المتحدة والمغرب وذلك بغية التملص من ردود الفعل تجاه حملاتها الأخيرة ضد كل من تونس وموريتانيا.

وقالت الصحيفة، أن الأمر يتعلق بالحملات التي قادتها أطراف سياسية وإعلامية في الجزائر في الفترة الأخيرة، وتلميحها لدولة الامارات باستغلال أوضاع كل من تونس وموريتانيا الاجتماعية والاقتصادية لدفعها من اجل التطبيع مع اسرائيل .

وجدد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية، المشارك في الحكومة هجومه على دولة الامارات عبر تصريحات لاحد المواقع الجزائرية مؤخرا .

ووصف بن قرينة الموالي للعسكر ، الإمارات العربية المتحدة ب “الدولة الوظيفية الخليجية” كما قال عنها انها اينما حلت إلا وتحدث توترات للدولة الجزائرية.

وقال بن قرينة إن هذا الكيان الوظيفي ليس له إلا وظيفة التبشير بالصهاينة في كل الساحات، وابتزاز العديد من الدول العربية بشرائها نتيجة الضائقة المالية ، مضيفا أن “هذا الكيان الوظيفي أينما يكون في أي منطقة إلا ويحدث توترات للدولة الجزائرية سواء كانت تحركاته داخل المغرب أو داخل النيجر ومالي أو في الفلتات التي تحدث في ليبيا أو التحركات المشؤومة كما قلت سابقا في تونس“.

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