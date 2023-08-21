الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن الحرائق في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة

2023-08-21 / 09:52
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هبة بريس - وكالات

كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية، أن “حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة”.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له، إن “الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات”.

وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن أمس السبت، أن “السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي”.

وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن “حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان”، موضحة أن “الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة”، بحسب قولها.

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‫9 تعليقات

  6. على المصطافين أخذ الحيطة والحذر وعدم ترك النار موقدة او أي شيء قابل للإشتعال..

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