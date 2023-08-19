عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

مكتب الرباط : هبة بريس

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 موجودين في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 464 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 05 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 455 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 173 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 30 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 126 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 08 نزلاء

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 01 نزيل واحد

– التخفيض من العقوبة السجنية لفائدة: 07 نزلاء

المجموع العام: 653

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

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