أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رغم جهود الحكومة لخفض أسعار اللحوم الحمراء او البيضاء لا زالت الأسر المغربية تستنكر استمرار ارتفاع الأثمنة مما يؤزم وضعها المالي وسط موجة غلاء طالت مختلف المواد الأساسية.

وتتراوح أثمنة اللحوم بين 85 و 100 درهم حسب ما عاينته الجريدة في الاسواق، بينما أسعار اللحوم البيضاء التي عرفت تراجع في الاثمان، بعد دعم الاعلاف قدمته الحكومة للمهنيين، غير أن اثمنتها بدأت في التقاعد من جديد في الاسواق المغربية .

ومن المرتقب كذلك ان ترتفع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، لأن هناك بحسب المهنيين خصوصا النقل، لم يعد دعم الحكومة متواصلا.

وتأتي ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية، لتزيد من معاناة الأسر المغربية، والتي لم تعد قادرة عبر دخلها الهش مواجهة الاسعار التي ترتفع طيلة السنة، كما أن جشع تجار او وسطاء زاد من الأزمة المعيشية للمواطن.

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