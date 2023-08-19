سيارة مسرعة تــ..ـقتل طفلا وترسل أفرادا من عائلته لمستشفى طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب سيارة مسرعة في وفاة طفل واصابة 8 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم السبت، في حادثة سير مروعة بكورنيش طنجة.

وبحسب مصادرنا، فقد كانت السيارة تسير بسرعة جنونية ، قبل أن يفقد سائقها السيطرة على المقود ويصدم الطفل الذي كان رفقة والدته وأفراد آخرين من عائلته ، حيث توفي الطفل في عين المكان فيما تم نقل المصابين الاخرين الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.

واضافت المصادر أن سائق السيارة وبعض مرافقيه كانوا في حالة غير طبيعية حيث فروا الى وجهة مجهولة مباشرة بعد وقوع الحادث الماساوي.

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