إنزكان : خطير …كلب مسعور بحي أزرو يهاجم أطفال و يخلف خمسة ضحايا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سادت حالة من الهلع الشديد، عشية اليوم السبت 19 غشت الجاري ، حي “أزرو ” الشعبي التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، إثر إقدام كلب مسعور على مهاجمة عدد من الاطفال، أصاب خمسة منهم، تم نقلهم جميعا صوب المستشفى الاقليمي، لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، ثلاثة منهم وضعيتهم صعبة .

ولازالت السلطات المحلية ، تسابق الزمن ، من أجل توقيف ” الكلب المسعور” قبل ان يخلف ضحايا جدد ، بعد أن إختفى عن الانظار بعد هجومه على الاطفال .

الواقعة، أرجعت الحديث مرة أخرى لموضوع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة عبر زوايا وشوارع حي أزرو خصوصا ان هذا الحي بجانب وادي سوس، حيت تنتشر الكلاب الضالة، وباتت تهدد الصحة العامة والسلامة الجسدية للمواطنين.

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