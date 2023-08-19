الصورة تعبيرية

ليبيا.. اتفاق بين حفتر والمنفي وصالح على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات

2023-08-19 / 17:52
0
هبة بريس - وكالات

أفادت منصة “فواصل” الليبية اليوم السبت بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).

كما أفادت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور “من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية”.

وأضافت، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي، أنه تم الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: اسبانيا تسجل ارتفاعا في الإقبال على السكن المشترك 

تقرير: اسبانيا تسجل ارتفاعا في الإقبال على السكن المشترك 

2023-08-19 / 17:02
Photo of النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

2023-08-19 / 15:57
Photo of إيلون ماسك: منصة “إكس” ستلغي خاصية حظر الحسابات

إيلون ماسك: منصة “إكس” ستلغي خاصية حظر الحسابات

2023-08-19 / 12:49
Photo of حرائق الغابات تمتد على 5 آلاف هكتار في أكبر جزر الكناري

حرائق الغابات تمتد على 5 آلاف هكتار في أكبر…

2023-08-19 / 12:13
Photo of إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه

إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر…

2023-08-19 / 10:44
Photo of تسجيل تفش جديد لجدري القردة في برشلونة

تسجيل تفش جديد لجدري القردة في برشلونة

2023-08-19 / 09:22
Photo of خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر على التحكم بعدوى المتحور الجديد

خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر…

2023-08-18 / 22:42
Photo of أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

2023-08-18 / 22:01
Photo of السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

2023-08-18 / 20:47
Photo of مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

2023-08-18 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق