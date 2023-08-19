فضيحة …التلفزيون الجزائري يسرق طائرات ” كنادير” المغربية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر فضائح تلفزيون كبرانات الجزائر الفاشلين ، بعدما إستعملت قناة تلفزية رسمية، صور لطائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، ” كنادير” التي تستعمل في مواجهة الحرائق،. وتطرق التلفزيون الجزائري وهو يكدب على الشعب الجزائري، أنه تم استعمال طائرات ” كنادير” لإخماد نيران الغابات.

هذه الفضيحة تداولها نشطاء مواقع إجتماعي بالمغرب، حيت اعتبروها سرقة في واضحة النهار

وقال الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): ” الغريب أنهم قاموا بإخفاء العلم الوطني المغربي الظاهر كما ترون في الصورة الاصلية! والأكثر غرابة هو أن الجزائر لا تمتلك هذا النوع من الطائرات! وسيلة إعلامية رسمية تسرق صورة وتزورها! عمل صبياني! بما أنكم تهاجمون المغرب بشكل يومي فلماذا تستعملون صورة طائرته؟! حقا إنكم مرضى!”.

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