فضيحة …التلفزيون الجزائري يسرق طائرات ” كنادير” المغربية

2023-08-19 / 20:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر فضائح تلفزيون كبرانات الجزائر الفاشلين ، بعدما إستعملت قناة تلفزية رسمية، صور لطائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، ” كنادير” التي تستعمل في مواجهة الحرائق،. وتطرق التلفزيون الجزائري وهو يكدب على الشعب الجزائري، أنه تم استعمال طائرات ” كنادير” لإخماد نيران الغابات.

هذه الفضيحة تداولها نشطاء مواقع إجتماعي بالمغرب، حيت اعتبروها سرقة في واضحة النهار
وقال الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): ” الغريب أنهم قاموا بإخفاء العلم الوطني المغربي الظاهر كما ترون في الصورة الاصلية! والأكثر غرابة هو أن الجزائر لا تمتلك هذا النوع من الطائرات! وسيلة إعلامية رسمية تسرق صورة وتزورها! عمل صبياني! بما أنكم تهاجمون المغرب بشكل يومي فلماذا تستعملون صورة طائرته؟! حقا إنكم مرضى!”.

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تعليق واحد

  1. طائرة لم يصنعها المغرب ليفتخر بذلك فهي من صُنع أجنبيّ، و لا مجال لهذه الضّجّة التي لا تُفيد في شيء، و كما اشترى المغرب هذه الطائرة من شركة أجنبية فبِإمكان الجزائر شراءَها، لا المغرب دولة مُصنَّعة و لا الجزائر دولة مُصنَّعة، كلاهُما في سلّة واحدة، دولتان مُستهلِكتان فقط، دولتان ضعيفتان في جميع المجالات و الميادين، شعباهُما فقيران بامتياز، لا حاجة لهذا الضوضاء الفارغ.

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