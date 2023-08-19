حرائق الغابات تمتد على 5 آلاف هكتار في أكبر جزر الكناري

2023-08-19 / 12:13
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة جزر الكناري اتساع رقعة حرائق الغابات وامتدادها على 5 آلاف هكتار في جزيرة تينيريفي.

وجاء في بيان صدر عن رئيس الحكومة، فرناندو كلافيخو اليوم السبت: “تبلغ مساحة حريق الغابات في تينيريفي 5 آلاف هكتار بمحيط 50 كيلومترا وأثر الحريق على 10 بلديات”.

وأكد أنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أمس الجمعة بأن مساحة الحريق تجاوزت 3,2 ألف هكتار.

وقالت السلطات إن 17 طائرة ومروحية خاصة تشارك في إطفاء الحريق الذي يعد الأكبر منذ 40 عاما.

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