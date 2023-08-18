مصر.. وفاة الفنان الشعبي أحمد الشوكي

هبة بريس - القسم الفني

أعلن حسام عزت مدير أعمال المطرب الشعبى أحمد الشوكى عن وفاة المطرب، والذى اشتهر بأغنية “أعملك إيه” التى غناها عام 1995 وحققت نجاحاً كبيراً آنذاك.

ويعتبر الشوكى واحد من نجوم الغناء الشعبى الذين اشتهروا فى فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

وكان الشوكى حل ضيفاً على تليفزيون اليوم السابع قبل عامين، وتطرق خلال الحوار إلى مسيرته الفنية وأسباب ابتعاده عن الأضواء لفترة، كما تطرق إلى أبرز أصدقائه، ولماذا يعتبر الفنان حكيم بمثابة أخ له، خاصة أن مسيرتهما شهدت صعودهما معاً.

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