فرنسا تترقب موجة حر استثنائية

2023-08-18 / 16:09
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هبة بريس - وكالات

تستعد مناطق واسعة في فرنسا لارتفاع استثنائي في الحرارة قد يتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة في جنوب شرق البلاد.

ووضعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرانس” الجمعة 19 منطقة تمتد على مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد إلى شمال شرقها وصولاً إلى جبال الألب، في حالة إنذار برتقالي.

وقالت “ميتيو فرانس” في تقرير الجمعة إن “درجات الحرارة سترتفع نهاية هذا الأسبوع خصوصاً في النصف الجنوبي من البلاد.

ويتوقع أن تكون طويلة الأمد وقوية لتزيد أحيانًا على 40 درجة مئوية في الجنوب الشرقي اعتبارًا من الأحد”.

وتوقعت “ميتيو فرانس” فترة من “الأكثر سخونة خلال صيف 2023”.

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