الهلال السعودي: الوليد بن طلال تحمل تكاليف صفقة ياسين بونو
هبة بريس - وكالات
كشف نادي الهلال السعودي، عن الجهة التي تحملت تكاليف صفقة التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني.
وأعلن الهلال عن تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل 21 مليون يورو.
وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال الهلال أن الصفقة تمت بتمويل الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي، موجهين الشكر له.
وجاء في بيان التعاقد مع بونو:”قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بالصفقة”.
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11 تعليقات
شكرا سمو الأمير الجليل الوليد بن طلال على هذه المبادرة الطيبة..
بالتوفيق للدولي المغربي ياسين بونو..
الهلال السعودي تحصن بحارس مرمى قوي جدا..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة له ..
بونو أقوى حارس مرمى في العالم..
بالنجاح والتوفيق له..
صفقة مربحة جدا للهلال السعودي..
صفقة 21 مليون يورو مربحة ولابأس بها ..
اللهم يسر للأسد ياسين بونو..
اللهم احفظ الأسد المغربي بونو ..
ياسين بونو يستاهل كل خير والله يحفظو لعاءلته ولفريقه ولوطنه