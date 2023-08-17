بعد واقعة الجديدة..مطالب برلمانية للسلطات بمراقبة الرحلات المنظمة للأطفال

هبة بريس - الرباط

طالبت فاطمة التامني، عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر سؤال موجه الى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ، بمراقبة الرحلات التي تنظمها الجمعيات للأطفال، وإعادة الثقة لدى الأسر في العمل الجمعوي المؤتمن على الناشئة.

وقالت التامني في سؤالها بأن الأسر المغربية باتت تتخوف من السماح لأبنائها بالسفر للمخيمات والرحلات، التي تنظمها الجمعيات، وبعضها تتخلله سلوكات شاذة من تحرش وهتك عرض وغيرها من السلوكات المرفوضة والمجرمة.

وأشارت النائبة البرلمانية الى ان “آخر هذه الأحداث، تلك التي رصدت بشاطئ الجديدة، من طرف رئيس جمعية رياضية نظم رحلة للأطفال، والذي تم ضبطه في وضعية مشينة وهو يمارس تحرشا جنسيا على أطفال اؤتمن على حياتهم وسلامتهم من قبل أسرهم” لافتة الى اننا ”نسمع ونقرأ عنه على مدار السنة، وفي عدة مرافق ومنها ما يتعلق بتنظيم الرحلات للشواطئ والغابات”.

وتساءلت التامني عن الدور الرقابي التي تقوم به السلطات من أجل الحد من هذه الممارسات، وإعادة الثقة في العمل الجمعوي لاسيما المتعلق بالطفولة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0