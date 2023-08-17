ريال مدريد: كورتوا خضع لعملية جراحية ناجحة

هبة بريس - وكالات

خضع الحارس البلجيكي لريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا لعملية جراحية “ناجحة” في الركبة لمعالجة إصابة تعرض لها خلال التمارين، وذلك وفق ما أفاد النادي الإسباني يوم الخميس.

وقال ريال في بيان مقتضب إن الحارس الدولي البلجيكي “خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى”.

وأضاف أن كورتوا سيبدأ برنامجه التأهيلي “في الأيام المقبلة”، من دون أن يحدد المدة التي هو بحاجة إليها من أجل التعافي، وسط مخاوف من إمكانية غيابه عن الموسم بأكمله.

وتعرّض كورتوا (31 عاماً) للإصابة خلال حصة تدريبية قبل أسبوع وغادر باكياً، بحسب إذاعة “كادينا كوب”.

ولجأ ريال إلى مواطنه كيبا أريزابالاغا لتعويض كورتوا بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من تشلسي الإنجليزي.

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