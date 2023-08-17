عين ليبيا: الاقتصاد الليبية تُناقش تحضيرات منتدى الأعمال الليبي الإيطالي

2023-08-17 / 13:06
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هبة بريس - الرباط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، اجتماعا أمس الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الليبية طرابلس، ضم وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض الليبية عصام العول، ورئيس الاتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الطيب الصالحي، وعضو إدارة تنمية القطاع الخاص بالوزارة حسن الكامل.

وحسب ما أفادت بع شبكة “عين ليبيا”، بأن الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لمنتدى الأعمال الليبي الإيطالي الذي سيُعقد بالعاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا والتي تم خلالها تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

كما تم استعراض توصيات اجتماع وزير الدولة الليبي لشؤون مجلس الوزراء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ونتائج اللقاءات الثنائية مع رئيس الاتحاد العام الليبي للغرف التجارية ورئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

ووجّه الوزير، الحضور للتنسيق مع المكتب الاقتصادي بسفارة الجمهورية الإيطالية وتحديد الجهات المشاركة وموعد انعقاد المنتدى، والعمل بتوجيهات رئيس الحكومة الليبي لدعوة المؤسسات المعنية بقطاعات التجارة والاستثمار وكذلك الجامعات الإيطالية للمشاركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين.

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