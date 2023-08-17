مراكش.. مصرع 3 شبان في حادث تصادم دراجتين

2023-08-17 / 14:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين في إنهاء حياة ثلاثة شبان في مشهد مأساوي، و إصابة آخر بجروح خطيرة، مساء أمس الأربعاء 16 غشت 2023 ، خلال حادثة سير مروعة على مستوى حي الأفاق التابع لنفوذ جماعة سعادة بمراكش.

و ذكرت مصادر، أن الحادثة وقعت إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين من نوع “c90″، مما تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة آخر بجروح نقل على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى الرازي.
هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث حلت، بعين المكان عناصر الشرطة القضائية لأمن مراكش و السلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها انتهى بنقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لمراكش.

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