ساركوزي يحذر ماكرون: لا لكسب ثقة الجزائر وفقدان ثقة المغرب

2023-08-17 / 11:18
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هبة بريس

دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم محاولة بناء صداقة مصطنعة مع القادة الجزائريين.

و حذر ساركوزي في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو”، من أن تؤدي هذه المحاولة إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط.

وقال ساركوزي: لقد دعمت الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. لكن هذا لا يعني أننا نتفق في كل شيء”.

وأعرب الرئيس الأسبق عن قلقه أيضا من تأثير هذه الجهود تجاه الجزائر على العلاقة مع المغرب التي تمر أيضا بصعوبات، حيث قال إن هذا التوجه يبعدنا عن المغرب.. نحن نجازف بخسارة كل شيء، لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب”.

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