اعتداءات وسرقة 540 مليون جزائري ..أحداث عنف جديدة بتندوف تكرس الانفلات الأمني

هبة بريس - اس.بويعقوبي

تجددت أعمال العنف بمخيات تندوف بالتراب الجزائري ، بين أفراد من قبيلة الركيبات البيهات والركيبات سلام، الأمر الذي يكرس الانفلات الامني الذي باتت تعيشه مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين .

وقالت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق ، بتعرض المسمى، السالك ولد المصطفى ولد هدا ولد بريكة، من قبيلة الرقيبات البيهات، صباح اليوم الاربعاء 15 غشت 2023، لعملية سرقة من طرف شخصين ينتميان لقبيلة الرقيبات سلام، كانا على متن سيارة من نوع “مرسيدس 240″، بدون ترقيم.

واضافت المصادر أن الشخصين أوقفا ولد هدا تحت التهديد بسلاح كلاشنكوف حيث أطلقوا عليه رصاصات اصابت العجلات ، قبل أن يتمكنوا من سرقة مبلغ مالي قدره 540 مليون سنتيم جزائي .

ومن شأن هذه الواقعة أن تؤجج الأوضاع الغير مستقرة بمخيمات تندوف ، حيث يسود منطق العصبية القبلية والانتقام الأمر الذي يؤشر على تكرار سيناريو انتفاضة 1988 بمخيمات الرابوني والتي عصفت بقيادة الجبهة الانفصالية في إبانه .

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