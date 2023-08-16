أزيلال: مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور جراء انهيار ردم من الأتربة

2023-08-16 / 14:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص ستيني رفقة إبنه واصابة أبن ثان بكسور خطيرة ، اليوم الاربعاء 16 غشت الجاري، بعد سقوط ردم من الأتربة على أجسادهم بدوار افتيس بجماعة وقيادة أزكي بدائرة واويزغت، إقليم أزيلال .

وتمكنت السلطة المحلية رفقة فرق الإسعاف، من إنتشال جثة الأب ، الذي كان مطموراً تحت الأتربة بإحدى الشعاب بجبل اللوح، حيث كان الهالك رفقة إبنيه التوأمين يحاولون التنقيب، حيث فوجئوا بسقوط الردم الترابي عليهم، لقي على إثره الأب حتفه على الفور، بينما تم نقل الإبن، البالغ من العمر 15 سنة إلى المركز الصحي حيث توفي، أما الإبن الثاني (التوأم) فقد أصيب بكسور على مستوى رجليه، حيث تم نقله إلى المركز الصحي لأنركي لتلقي العلاج، هذا وقد باشرت عناصر الدرك الملكي بتاكلفت تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف تفاصيل وأسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي.

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