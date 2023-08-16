الوقف الفلاحي.. السينغال تتطلع للاستفادة من النموذج المغربي

هبة بريس

قال راسين با، المدير العام للهيئة العليا للأوقاف في السنغال، إن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من النموذج المغربي في مجال “الوقف الفلاحي”.

وأكد با في حوار أجرته معه وكالة الأنباء السنغالية، “نريد أن نستفيد بشكل أكثر تحديدا من النموذج المغربي في مجال الوقف الفلاحي”، مضيفا أن الفلاحة تشكل “قطاعا مهما لبلدنا” وترغب الهيئة العليا للوقف في العمل في هذا الاتجاه مع المملكة المغربية.

وأشار إلى أنه بعد انطلاقة أنشطة الهيئة العليا للوقف، قام وفد “بزيارة المملكة المغربية التي تبقى الأقرب لنموذجنا”.

وقال إنه تم إبرام شراكات مع دول أخرى لتطوير الوقف في السنغال، مشيرا إلى أنه “منذ عام 2018، أقيمت شراكات مع دول الخليج التي تربطنا بها علاقات وثيقة بشكل رئيسي مثل الإمارات العربية المتحدة”.

كما أشار راسين با المدير العام للهيئة العليا للأوقاف في السنغال إلى أنه في دجنبر 2022، زار 19 إماما الهيئة العليا للوقف بدولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من دورات تكوينية وتوعوية حول الوقف بهدف تمكينهم من زيادة الترويج للوقف في السنغال.

وأكد أنه “علاوة على ذلك، نتوقع شراكات مع قطر والكويت وكذلك المملكة العربية السعودية”.

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