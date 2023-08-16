ميسي يقود إنتر ميامي إلى أول نهائي في تاريخ النادي

2023-08-16 / 09:57
8
هبة بريس - وكالات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية بعدما سجل ومرر في مباراة الفوز الكاسح في نصف النهائي أمام فريق فيلادلفيا 4-1.

وسيكون النهائي الأول في تاريخ ميامي الذي كان خسر أمام فيلادلفيا في الدوري 1-4، لكن قدوم ميسي قبل شهر قلب كل التوقعات.

وجاءت أهداف ميامي عبر كل من جوزيف مارتينيز في الدقيقة الثالثة، ميسي في الدقيقة 20، جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وديفيد رويز في الدقيقة 84، بينما سجل أليخاندرو بيدويا هدف فيلادلفيا الوحيد في الدقيقة 73.

وهذا هو الهدف التاسع في 6 مباريات تواليا لميسي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو الماضي حيث قضى في العاصمة الباريسية عامين، بعد مسيرة مليئة بالألقاب مع برشلونة.

وسيخوض ميسي النهائي الـ42 في مسيرته، في حين ضمن إنتر ميامي المشاركة في مسابقة كأس كونكاكاف الأبطال، وهي الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الرابطتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرياضية السعودية : الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين بونو

الرياضية السعودية : الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين…

2023-08-15 / 20:10
Photo of رسميا ..الهلال السعودي يعلن تعاقده مع البرازيلي نيمار

رسميا ..الهلال السعودي يعلن تعاقده مع البرازيلي نيمار

2023-08-15 / 20:00
Photo of رسميا.. بلد الوليد الاسباني يعلن انتقال الياميق إلى الدوري السعودي

رسميا.. بلد الوليد الاسباني يعلن انتقال الياميق إلى الدوري…

2023-08-15 / 19:56
Photo of غوارديولا: دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب الإصابة

غوارديولا: دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب الإصابة

2023-08-15 / 16:35
Photo of فريق سعودي الأكثر صرفا للأموال عالميا في الميركاتو الصيفي

فريق سعودي الأكثر صرفا للأموال عالميا في الميركاتو الصيفي

2023-08-15 / 15:33
Photo of محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي

محمد صلاح يعطي “الضوء الأخضر” للانضمام إلى الاتحاد السعودي

2023-08-15 / 09:49
Photo of ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس

ديمتري ليبوف مدربا جديدا للبؤات الأطلس

2023-08-14 / 21:03
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد للدوري السعودي

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل أولى أهدافه في…

2023-08-14 / 17:54
Photo of ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى 2024

ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى…

2023-08-14 / 12:11
Photo of صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

2023-08-14 / 09:32

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق