الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني الجديد

هبة بريس - و م ع

مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بأسونسيون، في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الباراغوياني الجديد، سانتياغو بينيا.

وجرت هذه المراسم بالقصر الحكومي “لوبيز” وسط العاصمة الباراغواينية بحضور العديد من رؤساء دول المنطقة، من ضمنهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والأرجنتيني، ألبيرتو فيرنانديز، والأوروغوياني، لويس لاكايي بو، والشيلي، غابرييل بوريتش، بالاضافة إلى العاهل الاسباني، فيليبي السادس ومجموعة من الوفود الممثلة لنحو 90 بلدا.

وخلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للباراغواي كان رئيس مجلس النواب مرفوقا بسفير المملكة بأسونيون، بدر الدين عبد المومني.

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد سانتياغو بينيا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي.

وأكد جلالة الملك للسيد بينيا حرص جلالته على العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تجمع المغرب والباراغواي، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبي البلدين، وبما يوطد التعاون جنوب-جنوب.

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