29 قت.يلا و2439 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 29 شخصا حتفهم، وأصيب 2439 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1759 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا 304 مخالفات، وإنجاز 6 آلاف و145 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و159 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و454 ألفا و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و371 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و145 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 231 مركبة.

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