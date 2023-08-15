الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة

هبة بريس - وكالات

جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ملزمون بالمثول أمام المحكمة قبل 25 من غشت الجاري.

وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: “بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمين فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من غشت 2023”.

وأضافت ويليس أنها تعتزم مراجعة قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية بشكل موضوعي، وستطلب من المحكمة محاكمة المتهمين في غضون الستة أشهر المقبلة.

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