ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى 2024

2023-08-14 / 12:11
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد رسميا التعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، قادما من تشيلسي الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2024.

وبدأ ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع كيبا خلال الأيام الماضية، عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الخميس الماضي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الاثنين: “ريال مدريد وافق مع تشيلسي على نقل اللاعب كيبا، إعارة لهذا الموسم، حتى 30 يونيو 2024”.

وأضاف: “خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023”.

وتابع: “كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012”.

وأوضح: “سيقدم حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك، سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي”.

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