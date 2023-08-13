الحسيمة : تراجع في مخزون مياه سد ” ع الكريم الخطابي” يلوح بأزمة مياه الشرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تراجعت حقينة سد “محمد بن عبد الكريم الخطابي” الذي يزود إقليم الحسيمة بمياه الشرب، مما ينذر بأزمة مياه بالاقليم في الأشهر القليلة القادمة، ويستدعي ترشيد المياه بشكل عقلاني .

وضعية تسائل اللجنة الجهوية للماء على مستوى جهة طنجة الحسيمة، والتي لم تعقد بعد إجتماعها لتدارس هذا الوضع الاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للمياه المعبأة بالسد المدكور .

وقد بلغ مخزون السد الى حدود يوم امس السبت 13 غشت الجاري، 2.8 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 23.7 في المائة ، فيما كانت النسبة 34.3 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن سد محمد بن عبد الكريم الخطابي تم بناؤه في عام 1981، ويعد المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب لمدينة الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش وأجدير، بالإضافة إلى الجر الجهوي الذي يمتد من محطة أجدير إلى جماعات آيت قمرة والرواضي وسنادة وبني بوفراح وبني جميل ومسطاسة .

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