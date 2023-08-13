سوس : خسائر كبيرة بسبب ” الحرارة ” لمربي النحل”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في مشاهد صادمة وثقتها صور إلتقطها مربي خلايا النحل بأقاليم سوس ماسة، تظهر حجم الخساىر التي تكبدتها هؤلاء، جراء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، تمثلت في ذوبان خلايا النحل داخل عدد من المزارع التي وضعت بها صناديق للنحل، حيث حطمت حرارة الصيف الشديدة الأرقام القياسية هذا العام، وسجّلت جهة سوس ماسة على مدى أسبوع كامل، درجات حرارة بلغت 49 مئوية) بالنهار و حوالي 45 درجة ليلا في بعض المناطق.

وكشفت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن مربي خلايا النحل بكل من تيزنيت ” أنزي” و أكادير اداوتنان، وتارودانت ” هوارة وتزروالت”، قد أجهزت الحرارة على اغلب المناحل، في حين أن مربي النحل، كشفوا ان خسائرهم كبيرة هذا الصيف.

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