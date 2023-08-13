استطلاع : ثلث الشباب العربي يرون الدين جوهر هويتهم
هبة بريس : وكالات
كشف آخر استطلاع أجرته مؤسسة “أصداء بي سي دبليو” أن 62 في المائة من الشباب العربي يرون أن القوانين في دولهم يجب أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبرون الدين والعائلة أو القبيلة جوهر هويتهم الشخصية.
ووفق الاستطلاع فإن الغالبية العظمى من الشباب العربي قد أبدى قلقه بشأن فقدان القيم التقليدية بالمجتمعات العربية، وترى أن الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية أهم بالنسبة لها من بناء مجتمع أكثر تسامحاً وتحرراً وعولمة.
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3 تعليقات
هؤلاء يعيشون بلا عقول غارقين في الخرافة وجلهم لا يعلمون حقيقة دينهم ويعتقدون ان الإسلام هو فيلم الرسالة .هههه.ولكن الخفايا خطيرة جدا
الي طوطو. وما هي الخفايا؟ عل هي مخدر البوفا أو الراب أو المداوخة أو الزنى أو الانحلال الأخلاقي والفساد. منك نستفيد يا استاد .
ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقطة. عل لك رأي آخر؟
لكن التطبيق شيء آخر نرى المنكر بأعيننا