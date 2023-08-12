الحسيمة ..توقيف نائب رئيس جماعة أصاب شخصا بطلق ناري

هبة بريس - الحسيمة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بتارجيست ضواحي الحسيمة، نائب رئيس جماعة بني عمارت ، بعد أن أصاب شخصا بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء اطلاقه أعيرة نارية من بندقية صيد .

وقالت مصادر محلية ، أن مصالح الدرك قد استمعت لنائب رئيس الجماعة المذكور ، على إثر اطلاقه النار من بندقية في حفل زفاف واصابته لأحد أقاربه على مستوى ساقه ما استدعى نقله الى مستشفى الحسيمة الاقليمي بواسطة سيارة الجماعة .

وقد جاء توقيف المعني بالأمر بتعليمات من النياية العامة .

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