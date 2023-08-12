بسبب الطقس الحار.. الأردن يعلق رحلات السياحة الداخلية
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية تعليق رحلات برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن هذا التعليق يأتي للحفاظ على سلامة المشاركين بالبرنامج، نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة وما ستشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
واشارت إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بشكلها المعتاد صباح يوم الأربعاء المقبل.
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6 تعليقات
اللهم لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه
يارب العالمين انت الرحمان الرحيم بعبادك وانت ارحم بنا وبي مانحن نعيشه من موجة حر لايعلم بحرارتها الا انت
اللهم الطف بنا وبي عبادك الصالحين فوق ارضك ونجنا من عدابك
موجة حر شهدها تقريبا العالم 🌏 هدا العام لا مثيل لها لعلنا نراجع انفسنا في اخلاقنا وديننا ونتقرب الا خالقنا وراحمنا فاللهم اغفرلنا وارحمنا برحمتك يارب العالمين
يارب اغفر لنا ونجينا من عدابك بالاعداب ولاحساب وارزقنا الجنة والفردوس الاعلا وخفف علينا حرارة شمسك في الدنيا
الاحتياط واجب بالخصوص في هذه الايام المشمسة والحرارة المرتفعة لابد من الحيطة ةالحدر