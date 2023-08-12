إنجاز مشاريع مهيكلة بمحطة معالجة المياه العادمة بالحسيمة

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- أنه تم إنجاز عدة مشاريع مهيكلة لضمان مواكبة محطة معالجة المياه العادمة بالحسيمة للنمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي.

وذكرت المديرية، في بيان توضيحي عقب نشر مقالات حول انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة، أن المحطة أنجزت من طرف الجماعة سنة 1996، وتعتمد تقنية الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة، موضحة أن “تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان”.

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