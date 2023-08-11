ابتدائية الدار البيضاء تحكم على الحيداوي و العماري بالحبس النافذ

هبة بريس ـ رياضة

قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالسجن النافذ في حق الحيداوي و العماري المتابعين في ملف تذاكر مونديال قطر.

و حسب ما أكده أحد دفاع المتهمين، فقد تم الحكم على رئيس أولمبيك أسفي محمد الحيداوي بالحبس النافذ سنة و نصف مع غرامة مالية قدرها ألفي درهم.

كما قضت المحكمة في حق الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.

تفاصيا أوفى في تصريح دفاع أحد المتابعين في الملف:

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