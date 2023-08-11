زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في النيجر

هبة بريس ـ وكالات

أعلن زعيم سابق لمتمردين وسياسي في النيجر ريسا آغ بولا عن قيام حركة مناهضة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب يوم 26 يوليوز الماضي، وذلك في أول مؤشر على معارضة داخلية للحكم العسكري في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الساحل.

في بيان شوهد اليوم الأربعاء، كشف الزعيم السابق لمتمردين طوارق والسياسي ريسا آغ بولا عن إطلاق حركة مناهضة للانقلاب العسكري في النيجر.

وقال في البيان إن المجلس الجديد للمقاومة من أجل الجمهورية الذي شكله يهدف إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وهو محتجز في مقر إقامته منذ الاستيلاء على السلطة.

وجاء أيضا في نص البيان: “النيجر ضحية مأساة دبرها أشخاص مكلفون بحمايتها”.

فيما لعب آغ بولا دورا بارزا في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في صحراء شمال النيجر في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و جرى دمجه في الحكومة في عهد بازوم وسلفه محمدو يوسفو.

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