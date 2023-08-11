روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و زعزعة استقرارها”

هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وذكرت الخارجية الروسية أن “الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل”.

وأشارت إلى أن “جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد”.

وشددت الخارجية الروسية على أن “روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية”.

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