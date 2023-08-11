وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة الجمعة.. والسديس يتدخل

2023-08-11 / 12:54
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هبة بريس - وكالات

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة إنسانية جميلة، للشيخ عبد الرحمن السديس، خلال صلاة الجمعة في الحرم المكي.

وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر محرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعقيلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة صورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

وتوارد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشيخ المعيقلي أصيب بوعكة صحية أثناء أداة الصلاة، قد تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

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