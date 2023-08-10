لقجع يشيد بالمنتخب النسوي ويؤكد على مواصلة رؤية جلالة الملك للاقلاع الرياضي

2023-08-10 / 17:21
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أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المنتخب الوطني النسوي بصم على مشاركة “مشرفة” في بطولة كأس العالم للسيدات (فيفا)، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، بشكل مشترك.

وقال لقجع، في تصريح للصحافة، بمناسبة وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، اليوم الخميس، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من أستراليا، والذي نجح في تحقيق إنجاز بلوغ ثمن نهائي المونديال، إن “المنتخب الوطني نجح، خلال مشاركته الأولى في كأس العالم للسيدات، في التألق بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تطوير الرياضة المغربية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، منذ أزيد من عقدين”.

وأضاف أن “الأمر يتعلق ببداية مسار سيكون، بكل تأكيد، أكثر نجاحا بالنسبة للمنتخب الوطني النسوي”، واعدا بـ “مضاعفة الجهود والاستفادة من مختلف الموارد المتاحة للارتقاء إلى مستوى تطلعات جلالة الملك والجمهور المغربي”.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم كان قد ودع منافسات كأس العالم بعد هزيمته أمام فرنسا (4- 0)، أول أمس الثلاثاء، بأديلايد، في الدور ثمن النهاية.

وكانت لبؤات الأطلس قد حجزن تذكرة العبور إلى الدور الثاني بعد هزيمة أمام ألمانيا (6-0)، وانتصارين على كوريا الجنوبية وكولومبيا بالنتيجة ذاتها (1-0).

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