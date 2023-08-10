سلا : توجيه تهمة القتل والجرح والفرار “لقائد “وخبرة طبية تكشف مفاجأة

2023-08-10 / 11:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

انطلقت، قبل يومين، محاكمة ” قائد ممتاز” في حالة اعتقال أمام غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية سلا، بعد أن تابعته النيابة العامة ، من أجل القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن حادثة سير، المقترنين بظرفي السياقة تحت تأثير مواد مخدرة وعدم التوقف رغم العلم بارتكاب حادثة سير بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية.

ووجهت النيابة العامة كذلك للمشتبه فيه تهم سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون التوفر عليها، وعدم القيام بالمناورات الواجبة للتحكم في السير لتفادي وقوع الحادث، وعدم التحكم في السرعة وملاءمتها مع الظروف الزمنية وظروف السير واستعمال المخدرات.

الأبحاث الأمنية في حادثة السير، التي ارتكبها القائد الممتاز في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي بأحد الشوارع الرئيسية بسلا وراح ضحيتها شخص، فيما الثاني أصيب بجروح حددت مدة العجز خلالها في 40 يوما، كشفت أن المتهم كان يسوق سيارة الخدمة بسرعة، ما تسبب في الحادث المميت خلافا لما أدلى به من تصريحات بأن الأمر يتعلق بمحاولة لاعتراض سبيله.

كما كشفت الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، سواء من خلال تفريغ شريط الحادثة الذي أظهر أنه كان يسير بسرعة وصدمه للضحيتين دون أن يتوقف لمعرفة ما مدى إصابتهما.

كما تم إخضاع الموقوف لخبرة من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من وجود مواد مخدرة في دم، والتي أظهرت نتائجها بحسب ما نشرته وسائل اعلام وجود مواد مخدرة بجسمه، وهو ما نفاه القائد بعد مواجهته بنتائج التحاليل، إذ أكد أنه كان يتناول في تلك الفترة بعض مسكنات الألم، التي يبدو أنها السبب في ظهور النتائج إيجابية، مفيدا أنه انقطع عن شرب الخمر منذ خمس سنوات.

واستنادا للمصدر ذاته، فهذه التبريرات التي قدمها لم تكن كافية أمام الأدلة المادية، ليقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا بعد إحالة الملف عليه من قبل النيابة العامة باستئنافية الرباط للاختصاص، متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة.

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