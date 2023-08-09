مصرع فارس مقدم خلال عرض للتبوريدة بمحرك موسم مولاي عبد الله أمغار

2023-08-09 / 22:16
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أحمد مصباح – الجديدة

لم تمر فعاليات موسم الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار، المقام بتراب إقليم الجديدة|،  خلال الفترة ما بين 4 و11 غشت الجاري، دون حوادث أليمة، كان أبرزها وأكثرها تأثيرا وفاة فارس مقدم في مقتبل العمر، في محرك الموسم، خلال عرض التبوريدة، الذي كانت تقدمه سربته، التي كانت تتبارى ضمن العشرات من السربات الممثلة لمختلف جهات وأقاليم المملكة.

هذا، وكانت طلقة نارية خاطئة، صادرة من بندقية للتبوريدة، كفيلة بأن تسقط الفارس المقدم، من على صهوة الفرس الذي كان يمتطيه، في المحرك، خلال عرض التبوريدة المسائـي، أمام أنظار المتتبعين وعشاق التوريدة، وزوار موسم مولاي عبد الله أمغار، الوافدين من داخل وخارج أرض الوطن.

و جرى نقل الفارس الضحية، على وجه السرعة، من أجل إسعافه وإنقاذ حياته، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة؛ إذ فارق الحياة قبل إدخاله إلى قسم المستعجلات، متأثرا بإصابته البليغة بالبارود في الظهر، والتي تسببت له في نزيف دموي حاد.

إلى ذلك، فقد خلف مصرع الفارس المقدم الشاب، تغمده الله بواسع رحمته، حزنا وأسا عميقين لدى أسرته وأقاربه معارفه، ولدى الراي العام، وزوار موسم الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار.

* الصورة من الأرشيف

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