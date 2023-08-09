أسود القاعة يجددون فوزهم على منتخب رومانيا بسداسية

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة ستة أهداف مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الروماني يوم الأربعاء 09 غشت 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

و تدخل هده المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، حيث سجل أهداف المنتخب الوطني كل من اللاعب ادريس الرايس الفني (هدفان)، محمد كمال، عثمان بومزو، يوسف جواد، و أنس دهاني.

و كان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره الروماني بنتيجة 7 أهداف مقابل اثنين في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي.

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