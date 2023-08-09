أسود القاعة يجددون فوزهم على منتخب رومانيا بسداسية

2023-08-09 / 22:02
0

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة ستة أهداف مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الروماني يوم الأربعاء 09 غشت 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

و تدخل هده المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، حيث سجل أهداف المنتخب الوطني كل من اللاعب ادريس الرايس الفني (هدفان)، محمد كمال، عثمان بومزو، يوسف جواد، و أنس دهاني.

و كان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره الروماني بنتيجة 7 أهداف مقابل اثنين في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يفوز على المنتخب السعودي

المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يفوز على المنتخب السعودي

2023-08-09 / 22:39
Photo of بحضور حارث و أوناحي.. مارسيليا يستهل مشواره في عصبة الأبطال بالخسارة

بحضور حارث و أوناحي.. مارسيليا يستهل مشواره في عصبة…

2023-08-09 / 21:14
Photo of محكمة الدار البيضاء تؤجل محاكمة “متهمي تذاكر المونديال” قصد إعداد الدفاع

محكمة الدار البيضاء تؤجل محاكمة “متهمي تذاكر المونديال” قصد…

2023-08-09 / 20:01
Photo of تعرف على أبرز النجوم القادمين إلى الدوري الإسباني

تعرف على أبرز النجوم القادمين إلى الدوري الإسباني

2023-08-09 / 15:11
Photo of صحيفة فرنسية : إنجاز لبؤات الأطلس ليس وليد الصدفة

صحيفة فرنسية : إنجاز لبؤات الأطلس ليس وليد الصدفة

2023-08-09 / 11:48
Photo of إينفانتينو : المغرب صنع التاريخ في المونديال

إينفانتينو : المغرب صنع التاريخ في المونديال

2023-08-09 / 10:56
Photo of بسبب “خلافات في الرأي”.. لوبيتيغي يرحل عن ولفرهامبتون الإنكليزي

بسبب “خلافات في الرأي”.. لوبيتيغي يرحل عن ولفرهامبتون الإنكليزي

2023-08-09 / 09:09
Photo of الزلزولي يساهم في تتويج برشلونة بكأس خوان غامبر

الزلزولي يساهم في تتويج برشلونة بكأس خوان غامبر

2023-08-08 / 22:01
Photo of إقبال كثيف على تذاكر ودية الأسود بفرنسا و الأسعار بين 29 و 100 يورو

إقبال كثيف على تذاكر ودية الأسود بفرنسا و الأسعار…

2023-08-08 / 20:47
Photo of رغم فوز منتخب بلاده.. تُرى ماسبب عدم تفاعل رونار مع الأهداف؟

رغم فوز منتخب بلاده.. تُرى ماسبب عدم تفاعل رونار…

2023-08-08 / 20:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق